Viareggio: municipale H24 nei fine settimana, una possibilità al vaglio del Comune

Viareggio, 25 aprile 2025 – Al vaglio dell’amministrazione comunale la possibilità di introdurre il servizio H24 della Polizia Municipale nel fine settimana, da giugno a settembre. Per rafforzare il presidio notturno di controllo sul territorio.

Anche di questo – all’indomani dell’allarme lanciato dal Siulp (il sindacato delle forze di Polizia) dopo che quattro agenti nel giro di pochi giorni sono rimasti feriti durante le attività di servizio – si è parlato ieri mattina in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto nelle sale della Gamc, a Palazzo della Muse, e che ha riunito il sindaco Giorgio Del Ghingaro, il prefetto Giuseppa Scaduto, e il questore di Lucca Edgardo Giobbi. Con l’obiettivo, anche in previsione dell’inizio della stagione turistica, di fare il punto sulle criticità e le strategie per arginare i fenomeni di illegalità e di violenza. Dallo spaccio nei parchi, che nel tempo ha conquistato spazio all’ombra dei pini; alle risse tra giovanissimi che si accendono per niente intorno a piazza D’Azeglio. Fino ai furti e le spaccate, nei negozi e contro le auto, che si consumano praticamente ogni notte lungo le strade.

E di sicurezza i cittadini vorrebbero poter parlare anche con il sindaco Del Ghingaro. “Per condividere le preoccupazioni che attraversano tutti i quartieri di Viareggio – spiega Barbara Taddei, presidente del comitato ’Api –, ma anche per programmare insieme una serie di iniziative per rendere la Pineta più vivibile”.

Per questo l’associazione “Pineta insieme“ ha chiesto tramite e-mail, e poi con una lettera al Protocollo, un incontro con il primo cittadino. Richiesta che verrà rinnovata lunedì mattina alle 10, in occasione del presidio per la sicurezza organizzato di fronte al Comune. Un’iniziativa promossa dall’Api a seguito del brutto episodio che nei giorni scorsi ha coinvolto alcune studentesse di seconda media, circondate e infastidite, mentre si trovavano nel parco per una lezione di orienteering, da un gruppetto di pusher. In seguito a ciò che è accaduto sono stati potenziati i controlli in Pineta, proprio per arginare la spaccio, con pattugliamenti di Polizia, Carabinieri e degli agenti della Municipale a cavallo. “Per questo – scrive l’Api – ringraziamo l’amministrazione per aver ascoltato gli appelli dei commercianti e dei cittadini”. Rinnovando “La richiesta di un colloquio sereno e costruttivo con il nostro sindaco e gli amministratori per poter collaborare alla costruzione di una città più serena”.

Martina Del Chicca