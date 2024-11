Vélez premiato oggi al Circolo dell’Annunziata

Sarà assegnato allo scultore colombiano Gustavo Vélez il Premio Internazionale “Pietrasanta e la Versilia nel mondo”, promosso dal circolo culturale “Fratelli Rosselli”, con il patrocinio del Comune e il supporto della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e di Desal Spa. Alla cerimonia (oggi alle 10,15 nel salone dell’Annunziata), prenderanno parte, oltre al sindaco Alberto Stefano Giovannetti, il presidente del circolo “Fratelli Rosselli” Alessandro Tosi e il presidente della Bvlg Enzo Stamati.

Nato a Medellín nel 1975, Vélez ha iniziato la sua formazione artistica all’Istituto di Belle Arti della sua città natale e successivamente alla Scuola Lorenzo de’ Medici a Firenze. Le sue opere monumentali sono esposte in spazi pubblici e musei in Asia, Europa e America Latina. Dal 1996 ha scelto Pietrasanta come suo laboratorio.