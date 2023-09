Uovo di Colombo. All’Atena c’è un autunno di libri

Ripartono le attività dell’associazione “L’Uovo di Colombo” in via Matteotti 180, in pieno centro di Viareggio. La Biblioteca Atena, che è aperta al pubblico tuttu i giorni dal lunedì al venerdì, con i suoi oltre 14mila volumi, propone una serie di libri di autori di carattere regionale per ampliare le conoscenze del pubblico dei lettori.

Si comincia venerdì con “La stanza dei cigni “ di Damena Papini, autrice lucchese di romanzi e poesie, che dialogherà con Silvia Rosi alle 18. La rassegna, che parte quest’anno in maniera sistematica, vorrebbe proporre un libro al mese, dunque si prosegue con venerdì 20 ottobre alle 17,30 con “La carta di Carla” di Carla Romani, autrice scomparsa, che sarà presentata dalla figlia Dina Cei e da ChiaraSacchetti. Terzo appuntamento per il 17 novembre alle 17,30 con due libri di coniugi residenti a Lucca, “Il referente”, giallo di Beppe Calabretta, e “Piccolo Sillabario di pensieri inutili”, saggio della moglie Maria Pia Pieri. La prima parte della rassegna si concluderò venerdì 15 dicembre alle 18 con il volume di esordio della giovane viareggina , Elena Panzera (nella foto), “I salmoni aspettano agosto”.

L’associazione “L’uovo di Colombo”, che ha sede al Campo d’Aviazione, è impegnata da molti anni in progetti-lavoro e attività di socializzazione per persone con problemi di salute mentale, disabilità o marginalità sociale, per offrire loro occasioni concrete di espressione e inclusione sociale. Tutti gli incotnri sono ad ingresso libero e si svolgeranno nella sala eventi dell’associazione al primo piamo.