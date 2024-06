Unione Sindacale di Base: "Troppa precarietà e assenza di controlli"

"Il grave incidente sul lavoro accaduto durante uno scarico di materiale scenico al Teatro Puccini di Torre del Lago non va considerato come una tragica fatalità" commenta l’Unione Sindacale di base. "Nei tavoli sindacali previsti nei prossimi giorni con la dirigenza della Fondazione affronteremo il tema della sicurezza e quelli legati al salario e alle condizioni di lavoro all’interno del festival che negli ultimi anni hanno subito un peggioramento a fronte anche del vertiginoso aumento dei costi e dell’inflazione. Aumenti che hanno colpito in particolar modo il personale stagionale e i tecnici".