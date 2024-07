Un’estate ricca di eventi. Il tributo a Morricone. Note di Puccini a Ripa

Teatro, musica, tradizioni, libri e tanto altro ancora. L’estate seravezzina si presenta ricca di iniziative. Dopo il successo di Mormorio a Riomagno, il Book party, Memofest che nel week end ha portato nel capoluogo un numerosissimo pubblico, il programma proseguirà col Seravezza Blues Festival che, dopo l’anticipazione della rassegna cinematografica, proporrà da domani al 22 nell’area medicea un programma imperdibile che culminerà, lunedì 22, nel concerto degli Incognito, unica tappa toscana per la band britannica. Numerosi gli appuntamenti di qualità proposti da IF Prana con Informe Festival che porta teatro, musica, danza, prosa nei vari angoli per territorio. Altro appuntamento chiave del cartellone seravezzino è il Mediceo Live Festival che propone serate di richiamo, tra queste quelle con i Gemelli di Guidonia (5 agosto), la PFM canta De André (6 agosto) e l’atteso tributo a Morricone (12 agosto). Tra le conferme più attese anche quella di Trame d’estate, il festival degli incontri fra letteratura e giornalismo, in programma dal 22 al 26 agosto a Palazzo Mediceo.

"Un calendario che vede il crescente coinvolgimento dei paesi – spiega Tessa Nardini, consigliera delegata agli eventi culturali e al turismo – per un programma diffuso su tutto il territorio e attraverso i vari generi artistici. La collaborazione con il Festival Pucciniano di Torre del Lago ci consentirà di riproporre un nuovo omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della scomparsa il 4 agosto a Ripa con l’esibizione di soprano, tenore, narratore e arpa. E poi la tradizione per i festeggiamenti del patrono san Lorenzo a Seravezza, il 9 e 10 agosto, le mostre promosse alla Galleria La Seravezziana e alla Cappella Marchi, i tributi musicali a Fiorella Mannoia il 29 luglio nel Giardino Mediceo e a Paolo Conte il 16 agosto in piazza Carducci a Seravezza. Una stagione che si protrarrà sino a settembre, con numerosi eventi tra i quali la tradizionale Fiera del Nove (8 settembre) e una giornata dedicata all’indimenticabile Tiziano Terzani, il 15 settembre, con incontri, letture e proposte per un mondo in crisi, a cura di Marco Sacchelli. Infine per tutta l’estate la mostra “Divismo, cultura, spettacolo 1950-1980 La Bussola di Sergio Bernardini” visitabile sino al 29 settembre a Palazzo Mediceo e alle Scuderie Granducali.