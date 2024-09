Un milione di danni a causa della violenta grandinata alle imprese

L’agricoltura alla conta dei danni. Sono una quarantina le imprese agricole della Versilia colpite dalle piogge alluvionali e dalla grandine dello scorso 8 settembre che stanno provvedendo, in queste ore, con il supporto dei tecnici di Coldiretti (informazioni alle 0584.391360), ad inviare la segnalazione dei danni alla Regione Toscana sul portale di Artea. Le segnalazioni potranno essere inoltrate, mediamente la compilazione dell’apposito modulo, fino alle 23.59 del giorno 30 settembre 2024. "È una ricognizione fondamentale per avere una prima dimensione e portata dei danni per consentire alla Regione Toscana di valutare la richiesta di stato di calamità al Governo ed i conseguenti ristori o misure di sostegno – spiega Coldiretti Lucca –. Ciò che è importante, in questa fase, è documentare e segnalare i danni. I nostri uffici sono a disposizione". La prima stima, ancora approssimativa, parla di oltre 1 milione di euro di danni lamentati dalle aziende principalmente localizzate nella zona di Capezzano Pianore e del camaiorese, Pietrasanta e Massarosa.