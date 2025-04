PIETRASANTA

"Per me Giulio è la ‘persona’ con la quale condivido ogni momento della mia vita, belli, brutti, felici", racconta Aurelia Trianni (nella foto), l’autrice del libro "Giulio & Lella, Nuotando in parallelo alla vita", casa editrice Youcanprint. La cosa sorprendente di questo libro è che Giulio è uno splendido esemplare di pastore tedesco che a giugno compirà cinque anni e che tre anni fa le ha salvato la vita mentre faceva il bagno in una località del Salento. Una storia d’amore e di condivisione che arriva domani al Cro dove Aurelia Trianni domani alle 17.30 presenta il libro per la prima volta in Toscana. Ad affiancare l’autrice nel pomeriggio al Cro Alessandra Margara, avvocato e consigliere nazionale "Lndc animal protection".

"E’un romanzo autobiografico ed è anche il primo che scrivo", racconta Aurelia Trianni e ricorda con gioia che lo scorso anno il libro è arrivato tra i finalisti del contest letterario "Mi fa un baffo il gatto nero 2024". Il libro è la storia d’amore di Giulio che ha salvato la vita all’autrice, ma racconta anche altro come Aurelia Trianni spiega.

"In questo libro – dice – racconto la mia vita accanto a Giulio, da quando è arrivato cinque anni fa: racconto la condivisione quotidiana che è fatta di tanti momenti, passo dopo passo, zampa dopo zampa in ogni singola pagina del ‘libro bau’ come ho definito la pubblicazione. Il salvataggio di tre anni fa è solo un momento, riconosco importante, di questa storia. Giulio è stato premiato come cane eroe". Il libro regala emozioni, sentimenti e come nelle migliori favole il lieto fine: Giulio e Lella, fianco a fianco.

Maria Nudi