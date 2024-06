Trovato esanime su una panchina in Pineta

Sembrava stesse dormendo su quella panchina, ma un sonno fin troppo profondo. Nessun movimento, nemmeno quello impercettibile del respiro sul petto.

Per questo è scattata la chiamata alla centrale del 118, allertata da un passante che ieri mattina ha incrociato quell’uomo accasciato su legno umido di una panchina della Pineta di Levante. A pochi passi dal Collegio Colombo.

La bicicletta poggiata sullo schienale, e lì accanto qualche borsa con gli effetti personali di una vita spezzata all’improvviso.

Quando i volontari della Croce Rossa sono arrivati sul posto hanno compreso subito che la situazione era drammatica. L’uomo, Stefano Galleni, 57 anni e originario di Camaiore, è stato immediatamente steso a terra e i sanitari hanno cominciato tutte le operazioni di rianimazione cardiopolmonare, anche con l’uso del defibrillatore. L’automedica, all’arrivo, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sopraggiunto, probabilmente qualche ora prima della tragica scoperta, per un malore. Sul corpo non sono stati evidenziati infatti segni di violenza, e questa fa propendere gli inquirenti per un decesso avvenuto per cause naturali. Come da protocollo, essendo la morte avvenuta in strada, sono state infatti allertate le forze dell’ordine, e sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri.

red.viar.