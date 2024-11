Trapasso runner. Alla Maratona di New York

Tra i runner italiani alla 53esima maratona di New York (anche quest’anno l’Italia sarà la nazione straniera più rappresentata) c’è anche un po’ di Forte dei Marmi con il Team Trapasso che torna a correre con i pettorali brandizzati del Forte.

Infatti Forte dei Marmi con il suo brand "Ieri come Domani" tornerà a correre domenica prossima la maratona di New York. Lo farà mostrandosi sui pettorali di un gruppo di appassionati corridori, capitanati da Luigi Trapasso, membro dello staff del sindaco Bruno Murzi.

Luigi, classe ‘56, carabiniere per lunghi anni in servizio con dedizione nella stazione di Forte dei Marmi, oggi in pensione, gran camminatore e runner esperto, ha partecipato alla Maratona di New York lo scorso anno concludendo il percorso con il tempo di 4:48:32 e per questa edizione punta a migliorare la prestazione. Alla competizione di New York parteciperanno anche la figlia Irene insieme al fidanzato Jonhatan Tenerini, oltre a Sandro Boggiano e la figlia Matilde tutti riuniti in un unico team “Trapasso”.

"Facciamo gli in bocca al lupo a Luigi – affermano il sindaco Bruno Murzi e Graziella Polacci assessore al turismo che hanno indossato per l’occasione la maglietta da maratoneri – siamo certi che ancora una volta onorerà insieme al suo team, i colori di Forte dei Marmi tra gli 80mila partecipanti, provenienti da 150 Stati diversi"