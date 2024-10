Tornano i Comics. Versilia l’alloggio ideale. La riapertura post-estate

La Versilia prova a vivere di luce riflessa, turisticamente ed economicamente parlando. La presenza dei Comic s a Lucca – da domani fino al 3 novembre – come ogni anno porta infatti benefici anche sulla costa. E come accade durante il periodo di Carnevale, ci sono alberghi tra Viareggio e Lido di Camaiore che riaprono. Una bella boccata d’ossigeno in un periodo di bassa – se non bassissima – stagione, visto che la Versilia è una delle mete predilette come alloggio di chi parteciperà al grande evento e arriva da tutta Italia. Alberghi, dunque, già prenotati da tempo dagli appassionati dei fumetti che ogni anno si danno appuntamento a Lucca.

A confermarci questo è Sandra Lupori, presidente degli albergatori di VIareggio: "L’occupazione dele camere, che ricopre tutti i giorni del Comics, è al momento del 70%, ma contiamo di arrivare a un tutto esaurito". La clientea, come sempre è variegata: si va dalla famiglia alle coppie, fino a gruppi di ragazzi appassionati di fumetti. "I prezzi – aggiunge Sandra Lupori – sono abbordabili, la stazione è rfacilmente raggiungibile, addirittura anche a piedi: Viareggio si riconferma un punto di riferimento perfetto per i partecipanti del festival".

Anche Lido di Camaiore, come afferma la presidente degli albergatori Maria Bracciotti, si è attrezzata per ospitare gli appassionati dei Comics. Si stima che il 30% degli alberghi è rimasto aperto, mentre il restante ha deciso di chiudere in coincidenza della conclusione della stagione. Nelle strutture aperte, comunque, si registra un buon afflusso: l’occupazione è circa del 60%, ma dipende, ovviamente, dai giorni di interesse. "Rispetto agli anni precedenti – dice Maria Bracciotti – notiamo un afflusso minore di turisti. I prezzi per il pernottamento sono sì abbordabili, ma non sono l’unica spesa che le persone che vengono per il festival devono affrontare". I costi dei biglietti, per esempio, variano a seconda del giorno, ma sono tutti superiori ai 25 euro: in aggiunta, anche il costo del cibo e di qualche souvenir fanno ammontare a una spesa più o meno abbordabile.

Sia a Lido che a Viareggio, comunque, si attendono altre prenotazioni: ci sono ancora diversi biglietti in vendita e sicuramente arriveranno prenotazioni last minute. Riguardo il pernottamento, come afferma Lupori, nella maggior parte dei casi è di due notti, ma anche questo dato è molto variabile.

L’andamento è quindi buono, sicuramente positivo per le due località, anche se la presidente degli albergatori di Viareggio nota che nel periodo precedente al Covid si raggiungeva il tutto esaurito già dieci giorni prima dell’inizio del festival, mentre nel post- Covid si è registrato un calo, nonostante comunque i dati rimangano positivi e incoraggianti.

Viola Mallegni