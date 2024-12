Tonfano Gesù dei pescatori. Oggi si rinnova la tradizione

Oggi al tramonto al Pontile si rinnova la tradizione di Gesù dei Pescatori e della Gente di Mare organizzata dal Gruppo GoVersilia col patrocinio del Comune. Come tutti gli anni saranno presenti alcuni figuranti che ricorderanno questi primi nuclei familiari della Versilia. Poi, quando il mare sarà abbastanza scuro da permettere l’arrivo della luce divina, avverrà la nascita dal mare del Gesù dei Pescatori. Un sub lo depositerà nella rete di una bilancia manovrata dagli Amici del Pontile che lo passeranno nelle mani di una levatrice e qui benedetto. Dopo la benedizione, il nuovo nato, sarà accompagnato dai canti fino al gazebo all’inizio del pontile in attesa degli uomini del mare. Per chi desidera unirsi al coro saranno consegnati i testi dei canti in modo da permettere a chiunque abbia voglia di cantare di poterlo fare. Gli Amici della Via Francigena Pietrasanta, toccheranno il nuovo nato per primi. La manifestazione si concluderà a San Bartolomeo in Brancagliana, dove sarà celebrata la messa di Natale alle 22.