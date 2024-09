Tolta una sezione alle “Lorenzini“. Ma ci sarà un insegnante in più

I timori che i genitori avevano manifestato a giugno purtroppo si sono avverati: le materne “Lorenzini“ di Pietrasanta perderanno una delle tre sezioni per l’anno scolastico 2024-2025. Ma a rendere meno amaro il boccone è l’arrivo di un insegnante in più – notizia arrivata nel primo pomeriggio di ieri – cosa che consentirà di mantenere il più possibile la caratteristica principale del plesso, che è l’unica materna nella Versilia storica ad avere i bambini suddivisi per età. Sta di fatto che l’organico delle “Lorenzini“, dirimpettaie del liceo artistico “Stagi“, è stato molto tribolato.

A maggio, infatti, in base all’organico di diritto le sezioni sono scese da tre a due, ma il sindaco Alberto Giovannetti aveva detto ai genitori di aver avuto rassicurazioni dall’ufficio scolastico provinciale sul mantenimento delle tre sezioni. Il clima di incertezza e motivi di natura personale hanno portato però alcune famiglie, per la precisione quattro, a portare i figli altrove facendo saltare il numero minimo di iscrizioni. Il risultato è l’organico di fatto, disposto dal provveditorato ai primi di luglio, che ha confermato la perdita di una sezione e lo spostamento di due insegnanti alle materne “Barsottini“ dell’Africa, come comunicato dalla dirigente dell’istituto comprensivo 1 Maria Teresa Di Leone al collegio docenti. I genitori hanno visto così materializzarsi la nascita di due classi disomogenee (per età), ma i contatti con il provveditorato da parte del sindaco Giovannetti e della dirigente Di Leone hanno portato alla parziale buona notizia di ieri: le sezioni scendono a due, ma ci sarà un insegnante in più, cosa che consentirà di suddividere le classi in gruppi e sottogruppi senza stravolgere troppo l’impostazione delle “Lorenzini“.

d.m.