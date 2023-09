Tirocini in Comune. Attivata una selezione

Il Comune di Camaiore ha pubblicato un avviso di selezione per la formazione di graduatorie finalizzate all’attivazione di tirocini non curriculari presso le strutture dell’Ente. L’iniziativa, da ormai tanti anni promossa dal Comune, si pone come obiettivo quello di investire sulle nuove generazioni, agevolandone le future scelte professionali attraverso la conoscenza del mondo del lavoro: i tirocini, infatti, sono vere esperienze formative ed orientative.

Possono presentare domanda gli inoccupati e i disoccupati tra i 18 e i 30 anni non ancora compiuti, in possesso di diploma di scuola superiore di durata quinquennale. Non possono presentare la domanda coloro che stiano svolgendo o abbiano già svolto attività di tirocinio in Comune a Camaiore. I tirocini avranno durata di sei mesi eventualmente prorogabili e prevedono un orario di 25 ore settimanale distribuite su cinque giorni. Per ciascun tirocinio è previsto un rimborso spese mensile di 500 euro lordi. "Riproponiamo i tirocini in Comune, iniziativa che negli ultimi anni ha significato molto per i nostri giovani – spiega il sindaco Pierucci -. Abbiamo sempre creduto nel valore e nell’importanza di questa opportunità: una vera esperienza professionalizzante e ‘sul campo’ che permette ai giovani di accrescere le proprie conoscenze in ambito lavorativo".

L’avviso e il modulo disponibili all’Ufficio Personale, sul sito Internet dell’Ente www.comune.camaiore.lu.it nell’area “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”. Domande entro il 16 ottobre all’ufficio Protocollo,o tramite raccomandata AR, o via Pec.