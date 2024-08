“The Watcher“. Record di selfie e visitatori

Prorogata al 30 settembre la personale “The Watcher” di Emanuele Giannelli promossa dal Comune e allestita tra il campanile e la piazzetta del Duomo.

La mostra ha portato nuovamente l’artista a Pietrasanta ha avuto grande successo: riconoscimento e gradimento è stato manifestato da spettatori nazionali e internazionale che hanno visitato la Piccola Atene negli ultimi due mesi e hanno apprezzato le sculture monumentali. The Watcher, l’opera inedita che dà il titolo alla mostra, sembrerebbe essere l’erede di Mr. Arbitrium per successo e richieste di esposizione. E’stato richiesto a Giannelli di poterla esporre in spazi istituzionali. Della mostra, caratterizzata da 4 opere monumentali, Gravity 4 metri nel campanile, Totemtooth, 3,30, Mr. Arbitrium Mirrored, il doppio della più colossale e universalmente nota scultura di Giannelli e The Watcher: è stata curata l’illuminazione, con un gioco di luci ed ombre teatrale e suggestivo apprezzato dagli spettatori. Quando la mostra è stata inagurata Fabio Genovesi, scrittore, ha sottolineato come le figure di Giannelli siano avanti nell’immaginario artistico e filosofico dell’uomo. Le sue opere, unico artista a lavorare sull’uomo contemporaneo immerso nel suo mondo fatto di astrazione tecnologica e sociale hanno impatto immediato, deciso e la dimostrazione è il numero di “selfie”, “condivisioni” e “like” con cui i visitatori affollano i social riconoscendo all’artista la capacità di compenetrare il proprio tempo attraverso figure sbalorditive. Come per la prima parte, la mostra è gratuita, le opere in piazzetta sono sempre visibili e l’illuminazione notturna rende spazio e opere suggestivi.

m.n.