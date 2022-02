Viareggio, 6 febbraio 2022 - La scossa di terremoto di questa notte con epicentro. Viareggio è stata sentita chiaramente dalla popolazione. "Alle 2,36 di questa notte - scrive sui social il sindaco Giorgio Del Ghingaro - il nostro territorio è risultato epicentro di una scossa di terremoto di magnitudo pari a 3.8 gradi Richter e una profondità di circa otto chilometri. Nel corso della nottata ci sono state poi ulteriori tre piccole scosse, per lo più strumentali (fonte Ingv). La prima scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione con conseguente comprensibile agitazione e paura. Tuttavia ad ora non risultano, per fortuna, segnalazioni di danni a cose o persone. Attualmente sono in corso ulteriori controlli: aggiornamenti nelle prossime ore".

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, nella notte, poco dopo la scossa, ha postato un messaggio sui social per avvisare che era stata attivata la sala regionale per le verifica di eventuali danni.

E come succede in questi casi sono proprio i social a diventare cassa di risonanza. Qualche testimonianza raccolta sul gruppo Fb "Sei di Viareggio se...": "Il letto tremava forte", racconta Sara. E Jonathan: "Ho sentito la casa come sollevarsi". Gianni abita a Piano di Mommio: "Ho sentito un boato e poi piantane e oggetti vari hanno cominciato a dondolare". Diverse testimonianze anche dal confine ligure, come Luni e Arcola: "Si è sentito anche qui".

Cassa di risonanza, i social, purtroppo però anche di sonore sciocchezze, come chi indica epicentri sbagliati e soprattutto magnitudo fantasione e per fortuna inesatte (c'è chi parlava di una scossa 4.7, ma era solo una fake news). A testimonianza di come, soprattutto in casi di notizie con un impatto sociale come un terremoto, si debba fare riferimento alle fonti affidabili e non ai post di sconosciuti su facebook.

Altre scosse di minore intesità sono state registrate nella notte sulla costa toscana: alle 3.38 a Vecchiano (magnitudo 1.7), altre due sempre a Vecchiano fra le 5,40 e le 6,50 (1.3 e 1.4 di magnitudo) e una scossa di 1.8 che l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) registra come "costa toscana settentrionale" alle 4,38.

Luca Boldrini