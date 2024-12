Teatro Manzoni. Povia con le Miss. Scanzi e Lipari

Bellezza, attualità, musica, personaggi di livello e ... magia. L’associazione Meglio di Ieri prosegue con nuovi appuntamenti al Teatro Manzoni. Un ritorno col botto sarà quello di Miss Meglio di Ieri: evento nazionale in collaborazione con Futuramodels sabato 11 alle 21.15. Sfileranno aspiranti reginette, una di loro sarà testimoniale delle attività della associazione, presidente Daniel Griva. Special guest sarà Povia che proporrà anche i suoi più grandi successi musicali coinvolgendo sul palco gli spettatori.

Già ad inizio anno nuovo _ il 4 gennaio _ è prevista la conferenza teatrale Franco Del Moro/Davide Rossi: Del Moro scrittore con numerosi volumi nel suo curriculum, editore, si confronterà con Rossi scrittore, analista politico, studioso di geofinanza, libertario; il programma proseguirà il 1 febbraio con Jack Nobile prestigiatore e youtuber professionista. Il 15 febbraio sarà la volta di Andrea Tosatto/Augusto Bassi con lo spettacolo “Gli amici etero – il live” che promette risate e riflessioni con i due protagonisti che affrontano temi scottanti come le relazioni tra i sessi.

Atteso per il 18 aprile Andrea Scanzi, autore e interprete teatrale, che torna sul palco con un nuovo spettacolo di satira politica: La Sciagura – Cronaca di un governo di scappati di casa. Sabato 24 maggio direttamente da Striscia La Notizia, Roberto Lipari con il suo ultimo spettacolo...un monologo in cui il comico conduce il pubblico in un esilarante viaggio introspettivo dove per la prima volta parla della sua vita, dei paradossi della sua quotidianità, dei dubbi e dei sogni. Per la prevendita e tutte le info 333 – 8095928. www.megliodiieri.it/eventi