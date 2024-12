Svincoli di Marignana e Orbicciano. Fondi stanziati dalla Provincia

Variante in consiglio per gli svincoli di Marignana e Orbicciano: sono ben 6 milioni di euro quelli che la Provincia stanzia per risolvere i due nodi viari che impegnano la strada verso Lucca. Ovviamente tale lavoro si potrà eseguire solo se sulla carta vengono sancite le modifiche agli strumenti urbanistici comunali ed è quello che è stato deciso nella seduta del consiglio comunale di mercoledi scorso. Per Marignana si tratta di creare una rotatoria all’innesto dell’omonima strada con la Provinciale verso Lucca, un punto nevralgico, scenario, negli anni, di incidenti anche molto gravi. Un incrocio ed uno svincolo molto pericoloso da rendere scorrevole ed in sicurezza. L’altro problema riguarda la frazione di Orbicciano, dove andrà ampliata la sede stradale sempre lungo la Provinciale, che risulta molto ristretta e soggetta a parecchi rischi. Il finanziamento di queste opere spetta alla Provincia e il Comune deve preparare il terreno a livello urbanistico prima dell’esecuzione degli interventi.

I.P.