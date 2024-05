"Studiare è un gioco da ragazzi". Successo per la masterclass con l’uomo della memoria guinness

Con la partecipazione di tre classi del Comprensivo 1 (la 1a C e la 2a delle sezioni A e B) si è conclusa mercoledì a Pietrasanta “Studiare è un gioco da ragazzi”, la “due giorni” di Matteo Salvo, insegnante di tecniche di memorizzazione e apprendimento rapido e primo istruttore di “Mappe Mentali” certificato in Europa che ha tenuto nel salone dell’Annunziata una vera e propria “master class” per gli studenti delle scuole medie.

L’iniziativa, gratuita e promossa dal Comune attraverso il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani, in collaborazione con i Comprensivi cittadini, ha raccolto un apprezzamento forte e generale: "I ragazzi si sono cimentati con tecniche di apprendimento alternative, diverse da quelle che sono abituati a utilizzare quotidianamente per il loro studio – ha affermato Bresciani – ed è stato un momento importantissimo anche per gli insegnanti, che hanno dimostrato interesse a loro volta. Matteo ha fatto qualcosa di unico, in modo originale ed efficace, insegnando tecniche, accorgimenti e curiosità, dalla postura all’uso della fantasia, utili a superare le difficoltà che oggi si trovano ad affrontare. Un’esperienza che ci hanno chiesto di riproporre e per la quale ringrazio, oltre a Matteo Salvo, il sindaco e la giunta per aver supportato l’iniziativa".

"È stata un’occasione molto speciale per me – ha proseguito Salvo – perché c’era tanto interesse per l’evento, l’organizzazione è stata perfetta e, non ultimo, perché Pietrasanta è un posto meraviglioso. Da qualche anno non tornavo, diciamo così, fra i banchi: ho ricevuto un’accoglienza strepitosa e ho sentito un forte entusiasmo, da parte di ragazzi e insegnanti e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Ho cercato di trasmettere le nuove tecniche utili a mantenere l’attenzione in questa nostra epoca, fatta principalmente di distrazione e mi ha stupito come, nonostante fossero così giovani, studenti e studentesse mostrassero così tanto interesse rispetto, ad esempio, a come organizzarsi al meglio per studiare". Salvo, laureato in ingegneria meccanica, è il primo italiano ad aver conquistato il titolo di Grand Master of Memory e un Guinness World Record per le sue capacità mnemoniche.