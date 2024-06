Alte fiamme al ‘Pino sul tetto’. A fuoco una siepe di recinzione

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri per un incendio che ha interessato il cortile esterno sul retro del Pino sul tetto, locale cult della pineta, chiuso ormai da alcuni anni. L’allarme è scattato poco dopo le 19 e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco. Il pronto intervento ha evitato che le fiamme si estendessero dalla vegetazione alla struttura del locale. A quanto pare le fiamme sono partite da una siepe che fa da recinzione sul retro del locale e i hanno riguardato per lo più proprio questa siepe. In fase di valutazione le cause dell’incendio che hanno interessato da vicino un locale che da tempo viene utilizzato come rifugio e ricovero per la notte da parte dei senzatetto.