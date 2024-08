Storie e aneddoti. Il paese in piazza sotto le stelle

Un paese in piazza per stare insieme sotto le stelle per tramandare alle giovane generazioni la storia del territorio, per raccontare aneddoti e per valorizzare le tradizioni e valorizzare il turismo. Domani sera alle 21 nella piazza del paese di Valpromaro prosegue il viaggio letterario itinerante “Sotto il campanile“. Valpromaro si racconta: storie di vita e di antiche tradizioni. La piccola frazione collinare culla di storia e di accoglienza scende in piazza. L’evento è condotto dalla scrittrice Luciana Mei alla presenza di Alberta Puccetti, assessora comunale, e di Mirco Lazzeri, presidente del comitato di rappresentanza locale di Gualdo, Montigiano, Pieve a Elici e Valpromaro. Partecipa alla serata anche Mariangela Santarini attrice.

"Abbiamo organizzato questo incontro per raccontare ai giovani la storia del nostro paese per non perdere cosa ci appartiene. L’evento rientra in un percorso, in un viaggio del territorio comunale che recupera la memoria, della voglia di stare insieme di confrontarsi tra generazioni. Un percorso nel quale Alberta Puccetti ha messo impegno e passione", racconta Mirco Lazzeri che ha collaborato alla realizzazione della locandina della serata.

Tutti insieme, giovani, anziani e famiglie, sotto le stelle: alla serata partecipano anche i turisti che fanno tappa alla Casa del Pellegrino, gestita da volontari, esempio di accoglienza sulla Via Francigena. Altre storie e altre testimonianze.

ma.nu.