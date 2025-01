Store manager e commesse. Posti anche per stagiste

PERSONALE NEGOZIO A FORTE DEI MARMI

Si cercano COMMESSE: indispensabile lingua inglese

provata esperienza, spiccate doti di gestione,

problems solving,skills in pubbliche relazioni

disponibilità a trasferte. E STAGISTE. Inviare cv a [email protected] [email protected]

STORE MANAGER

Boutique Zimmermann a Forte dei marmi cerca con esperienza settore lusso, inglese fluente. www.fashionjobs.com

ADDETTO/A VENDITA

Per lo store Alcott di Viareggio con almeno 6 mesi in contesti aziendali strutturati del mondo Fashion Retail, con buone capacità organizzative, predisposizione ai rapporti interpersonali e passione per la vendita assistita. Candidature a www.careerjet.it