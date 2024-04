Stilo, un gioiello celato tra i boschi

A breve distanza dalla ben più conosciuta Riace e dalle onde del Mar Ionio, si erge tra i boschi un gioiello nascosto: Stilo. Questa affascinante cittadina è incastonata tra le colline della provincia di Reggio Calabria ed è stata inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia poiché offre un mix di cultura e natura e affonda le radici nell’antichità.

Stilo è un baluardo della Calabria bizantina, ma il suo passato guarda indietro fino al tempo delle colonie greche nell’Italia meridionale. Fu, infatti, fondata dagli antichi Greci nel VI secolo a.C. e venne fortificata. Nel corso dei secoli ha conosciuto il dominio di diverse civiltà tra cui i Romani, i Bizantini, i Normanni e gli Aragonesi, che hanno lasciato un’impronta indelebile. È stata una foto della celebre Cattolica di Stilo a farmi percorrere tantissimi chilometri in un rovente pomeriggio d’agosto. Ad incuriosirmi un gioiello di architettura bizantina risalente all’IX secolo. Si tratta di una chiesa con una cupola a crociera e affreschi medievali capace di incantare i visitatori con la sua bellezza senza tempo. Immersa tra rocce e vegetazione, la Cattolica sembra invitare al raccoglimento e la luce che proviene dall’alto fa pensare a una grazia divina che cala dal cielo.

I luoghi di culto di Stilo non si esauriscono con la Cattolica: passeggiando per le sue strette strade è possibile ammirare numerosi altri edifici storici, tra cui un altro ricordo lasciato dai monaci. Sto parlando della piccola chiesa di San Nicola da Tolentino, purtroppo in condizioni precarie, che offre una vista impareggiabile verso gli infiniti orizzonti del mare e le colline digradanti della vallata.

E ancora la chiesa rinascimentale di San Francesco, il piccolo convento della chiesa di San Domenico che ospitò il celebre filosofo e frate Tommaso Campanella nato proprio qui a Stilo. La chiesa barocca decorata a stucchi di San Giovanni Theresti conserva le reliquie del santo, mentre il duomo trecentesco presenta altri capolavori, tra cui il maestoso portale gotico ogivale. La visita di Stilo può concludersi con una passeggiata sul sentiero panoramico che conduce ai resti del castello Normanno costruito in cima al monte Consolino. Non perdetevi, infine, le sculture arabo-moresche della fontana dei delfini.