Forte dei Marmi, 21 giugno 2019 - Sale l'attesa per l'evento clou di Arcobaleno d’Estate, rassegna di marketing territoriale in calendario fino a domenica, ideata per il settimo anno consecutivo da La Nazione e promossa dalla Regione grazie al sostegno di Toscana promozione turistica e Fondazione sistema Toscana e la partecipazione di Anci ed Ente bilaterale del turismo toscano. Si tratta del concerto gratuito degli "Stadio", alle 22 in piazza Navari, davanti al pontile di Forte dei Marmi.

L’evento aprirà, di fatto, il tour ‘Stadio Mobile-Live 4.0’, lunga stagione di festeggiamenti allestita in tutto lo stivale fino al 2020 per celebrare i 40 anni della famosa band bolognese capitanata da Gaetano Curreri. La scaletta confezionata per stasera è di quelle in grado di infiammare i cuori degli aficionados di una delle formazioni più storiche e apprezzate del panorama musicale italiano. Gli Stadio riproporranno i loro migliori successi, quelli che li vedono in pista ormai dal 1977, con la band attuale composta da Gaetano Curreri (voce e tastiera), Giovanni Pezzoli (batteria), Roberto Drovandi (basso) e Andrea Fornili (chitarra). Il successo più recente, come molti ricorderanno, è legato alla vittoria dell’edizione 2016 del Festival di Sanremo con la canzone ‘Un giorno mi dirai’. Ma le frecce all’arco degli Stadio sono tantissime e sono incise nella storia della musica italiana: da ‘Una generazione di fenomeni’ a ‘Chiedi chi erano i Beatles’, da ‘Sorprendimi’ ad ‘Acqua e sapone’ fino a ‘Ti mando un bacio’, ‘Canzoni alla radio’, ‘Grande figlio di puttana’ e molte altre ancora, tra cui ‘C’è’, ‘Vorrei’, ‘Chi te l’ha detto’, ‘La faccia delle donne’, ‘Ho bisogno di voi’ e ‘Bella più che mai’. Ad affiancare gli Stadio sul palco ci sarà una sezione di fiati completa, che regalerà alla band una inedita vibrazione funk e pop.

Concerto, infine, che sarà anticipato da due realtà emergenti quali ‘Abramo e la bicicletta a righe’, gruppo viareggino che oscilla dal cantautorato all’indie rock (sono arrivati secondi a Rock in Forte 2018), e il cantautore Gheri, dalle origini musicali che indagano il southern rock, il midwest e il folk. Ulteriori informazioni sul sito www.arcobalenodestate.it