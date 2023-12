Spuntano gli autovelox. Già piazzati tre ’armadi’. Il quarto dopo l’Epifania

Babbo Natale ha portato un pacco davvero amaro per gli automobilisti. Alla vigilia del 25 sono comparsi a bordo strada gli armadi Trubox fissi come dissuasori di velocità, in via Michelangelo, via XX Settembre e via Provinciale. Dopo la Befana altro carbone previsto: un ulteriore armadio potrebbe essere posizionato in via Padre Ignazio da Carrara a Vittoria Apuana. Una novità che è già stata notata dai tanti di passaggio nelle frenetiche giornate di corsa all’acquisto dei regali, generando frenate dell’ultimo minuto e un allarme di non poco conto, per la paura di aver beccato la sanzione super salata proprio nel momento dello shopping natalizio. Tranquilli: al momento le colonnine rappresentano un deterrente alla velocità ma solo dopo le festività verrà installato anche il laser – a turnazione nelle differenti postazioni, ovviamente senza preavviso – così da assicurare un monitoraggio più attento dei troppi frequenti episodi di conducenti avventati.

"Come promesso nel Documento unico di programmazione non più tardi di venerdì sera in assise di consiglio comunale – conferma l’assessore alla viabilità Massimo Lucchesi (nella foto) – stiamo procedendo all’installazione di quattro armadi dissuasori della velocità in alcune delle arterie principali del paese dove abbiamo ravvisato la necessità sia come corpo, sia direttamente, recependo questa richiesta nei colloqui continui che abbiamo con i cittadini e prendendo nota delle loro istanze in un clima di partecipazione e condivisione. Li abbiamo ascoltati e stiamo cercando la miglior strategia di soluzione. Pertanto siamo andati incontro a queste esigenze di maggior sicurezza e vivibilità di queste strade, e se i risultati ci daranno ragione, vedremo di soddisfare anche altre delle richieste pervenute per realizzare una rete viabilistica moderna, in collaborazione sinergica con tutti gli uffici comunali interessati e con il faro di un paese sempre più sicuro ed a misura di persone che privilegino la qualità della vita in tutte le sfaccettature che possiamo offrire".

Sempre nell’ottica di incrementare la sicurezza e pure la cosiddetta ‘mobilità dolce’, l’assessore Lucchesi il mese scorso ha anticipato l’acquisto – per 185mila euro complessivi– di 10 pilomat da piazzare nei punti di accesso al centro storico, in modo da renderlo più sicuro per chi circola a piedi e ridurre al contempo l’inquinamento. I dissuasori – novità assoluta per Forte dei Marmi – sistemati nei vari punti di ingresso della zona pedonale del centro cittadino, hanno infatti come principale obiettivo quello di scongiurare il via vai dei furgoni dei corrieri che negli ultimi anni si è fatto più intenso con un’interferenza non da poco con il flusso pedonale soprattutto nelle mattine d’estate.

Francesca Navari