“Sportello energia“. Il nuovo servizio per consulenze gratuite

Uno “Sportello energia” con consulenze gratuite per aziende e privati, è il nuovo servizio di Confesercenti Toscana nella sede in via San Giovanni Bosco. "Il mondo dell’energia, con l’avvento del mercato libero, richiede una consulenza sempre più specifica - spiegano i vertici provinciali - Per questo motivo abbiamo attivato uno sportello specializzato nell’individuare le soluzioni più vantaggiose. Lo sportello fornirà consulenze su contratti di luce e gas e impianti fotovoltaici, oltre che offrire patrocinio legale gratuito a chi ha contenziosi aperti. Per fissare un appuntamento è possibile contattare la sede di Viareggio allo 0584 1855107.