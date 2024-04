Spiderman e la missione tra i bimbi. Il super eroe al Don Lazzeri-Stagi: "La scuola deve dare l’esempio"

Il destino vuole che entrambi si chiamino Mattia. Divisi da uno scarto d’età di una dozzina d’anni, uniti dal desiderio di regalare sogni e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale vestendo i panni di Spiderman. Insieme racconteranno la loro esperienza agli studenti del “Don Lazzeri-Stagi“ portando una ventata di umanità e solidarietà tra i banchi di scuola. Uno è Mattia Villardita, 30enne di origini liguri nominato nel 2021 Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella grazie alla sua missione negli ospedali. L’altro è Mattia Zaccariello, 18enne versiliese volontario dell’Abio di Viareggio e studente del liceo artistico “Stagi“, che si ispira al suo omonimo grazie al contatto avuto dall’insegnante di discipline pittoriche, nonché noto illustratore, Antonio Federico. Ha avuto lui, infatti, l’idea di mettere insieme i due Mattia per farli dialogare con gli studenti: l’appuntamento, dal titolo “Giù la maschera, incontriamo Mattia Villardita, il vostro amichevole Spiderman di quartiere“, si terrà martedì alle 15 nell’aula magna del “Don Lazzeri“.

"Ho conosciuto Villardita alcuni anni fa – racconta Federico, che tiene anche un corso di fumetto con 60 ragazzi e ha realizzato l’ultimo calendario degli infermieri – dopo aver raccontato la sua storia sul mio blog. È un esempio per tutti, oltre che un caro amico, e quando ho visto Zaccariello indossare anche lui il costume da Spiderman mi è scattata l’idea di farli conoscere. Sono convinto che fare del bene generi altro bene, come in un effetto-domino, e i nostri studenti mai come oggi hanno bisogno di esempi concreti". Martedì Federico racconterà il modo in cui Villardita spende il suo il tempo per portare gioia ai bimbi ricoverati, inclusi gli ospedali in Africa. "Dice che spesso dietro la maschera piange perché tocca con mano la sofferenza dei piccoli, le preoccupazioni dei genitori e diagnosi terribili – aggiunge – ma lui porta solo sorrisi. È un supereroe, ma dice che i veri eroi sono i bimbi. Lo racconterà insieme al ’nostro’ Mattia, che martedì a differenza di Villardita si vestirà da Spiderman. Ai suoi coetanei farà capire l’importanza di dedicare tempo agli altri come opportunità di vita e crescita. Potremmo chiamarla la scuola degli esempi: ok le circolari e la didattica, ma non c’è miglior lezione che portare in classe persone che fanno del bene".