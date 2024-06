Sosta più cara per i villeggianti: è già protesta

La stangatina sui parcheggi fa infuriare bagnanti pendolari e villeggianti. "Possibile – si sfoga un lettore che ha chiamato la redazione de La Nazione da oltremonte, ma non è il solo – che l’abbonamento giornaliero per sostare in Darsena sia raddoppiato?". Con la delibera di gennaio, che ha introdotto le strisce blu anche a Città Giardino, sono state infatti ritoccate anche le tariffe giornaliere per i non residenti. Sul Vialone in Darsena, così come sulla Marina di Torre Del Lago, sostare per un giorno intero ora costa 10 euro anziché 5 (ma l’abbonamento è valido fino a notte, mentre fino allo scorso anno era 5 euro per il giorno e 5 euro per la sera). Rincaro che ha toccato anche la Passeggiata dove, sempre per i non residenti, la sosta giornaliera adesso costa 12 euro. Invariate invece le tariffe degli abbonamenti per residenti e lavoratori.