Solo per una Notte: "È stata una magia"

Grande successo per la rassegna "Solo per una Notte", il format che per il secondo anno di fila ha aperto idealmente la stagione estiva sul litorale di Lido di Camaiore. Su una passeggiata gremita di spettatori e curiosi, è andata in scena una manifestazione elettrizzante, tra artisti di strada, concerti, l’impareggiabile maestria dei tappetari – comprese le delegazioni estere, con gli splendidi omaggi a Puccini nel centenario della morte – e le vibrazioni del Carnevale di Viareggio. Il carro "Svegl.I.A." di Lebigre-Roger si è preso le luci dei riflettori, assieme alle maschere dei maestri artigiani viareggini e allo spettacolo unico della Compagnia del Carnevale. "Sono grata, felice e soddisfatta di quello che ho fatto – commenta la direttrice artistica di ’Solo per una Notte’ Elodie Lebigre – non da sola, mai da sola. Si cammina affiancandoci, combattendo e restando uniti per un obiettivo comune. Grazie per la fiducia, per le dimostrazioni di stima, per gli sguardi sognanti. Grazie al Comune per la rinnovata stima, al ’Festival dell’effimero’ per avermi dimostrato stima e fiducia, a tutto l’ufficio del turismo, alla Fondazione Carnevale per il supporto e la fiducia, ai miei colleghi, ai miei collaboratori alle mie magiche assistenti, alla mia famiglia, al mio compagno, per il sostegno ed esserci sempre sempre sempre, alle categorie di commercianti, albergatori, balneari, sponsor, partner e soprattutto a tutti gli artisti intervenuti. Abbiamo fatto una magia. Di nuovo. Ogni cosa è fatta da una parte di pieni e una di vuoto. Impariamo a vedere anche la parte piena, ricca che ci fa del bene. E godiamone. Che ogni cosa è effimera, nella sua eternità".