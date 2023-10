Socio fa causa al golf: "Elezioni da ripetere"

Bufera sul golf club Alisei, trascinato in tribunale da un proprio socio che accusa la struttura di via Spirito Santo di presunti brogli elettorali. L’atto di citazione in giudizio inoltrato alla Procura di Lucca da Mario Palmerini, difeso dall’avvocato Giulia Calamai di Prato, punta infatti a chiedere l’annullamento delle elezioni sociali dello scorso marzo-aprile. Premesso che l’atto di citazione è una causa civile e non un rinvio a giudizio, la vicenda vedrà la gestione dell’Alisei, tra i principali circoli in Toscana per numero di iscritti e relativo giro d’affari, comparire in tribunale all’udienza fissata il 1° marzo 2024.

"La mia denuncia – spiega Palmerini – prende spunto dal fatto

che le elezioni sono state indette senza che fosse presentato il bilancio, senza contare che per la carica di presidente e tesoriere sono stati eletti due soci secondo me incandidabili in quanto legati al club da interessi economici".

L’atto di citazione contiene un lungo elenco di presunte irregolarità che secondo Palmerini sarebbero avvenute attorno alle elezioni sociali, ma chiaramente la decisione finakle spetta al giudice e la dirigenza del golf club non mancherà nel sostenere le proprie ragioni.