Sistema elettrico più moderno. Oltre 4 chilometri di nuove linee

Il sistema elettrico di Seravezza si rinnova con gli investimenti di E-Distribuzione. La società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta infatti portando avanti il “Progetto Resilienza”, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per rendere più resistente ed efficiente la rete ed ottimizzare il servizio. Nel dettaglio, i lavori – parte dei quali già in corso – consistono nella realizzazione di una nuova linea di media tensione, attraverso un intervento che prevede l’interramento di circa 2 chilometri di cavi, con la conseguente eliminazione di conduttori aerei e tralicci, nonché il rifacimento completo di altri 2 chilometri di linea aerea con cavo elicord di ultima generazione. Per E-Distribuzione si tratta di un investimento di circa 500mila euro, grazie al quale sarà possibile potenziare il sistema elettrico compreso tra le cabine Trambiserra, Fabiano, Giustagnana, Minazzana e Basati nelle omonime località, che da un punto di vista elettrico saranno così interconnesse.

Il cantiere richiede alcune modifiche al traffico veicolare, con la chiusura temporanea di via delle Campore ed una viabilità alternativa, in quanto i lavori necessitano di scavi per la posa dei nuovi cavi interrati. Le attività, che in determinate occasioni potranno richiedere interruzioni temporanee del servizio di cui di volta in volta i clienti saranno informati con affissioni nella zona, consentiranno anche di ottenere in alcune delle aree un sistema che tramite le cabine congiunge trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva.

Gli interventi si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico locale, che da anni E-Distribuzione porta avanti per l’automatizzazione delle cabine e la digitalizzazione degli impianti elettrici. In particolar modo, in Versilia e a Seravezza vengono effettuati molti interventi di “smartizzazione” delle cabine elettriche e di rinnovo della componentistica elettrica con conseguente potenziamento degli impianti e beneficio del servizio elettrico e della transizione energetica, con un’attenzione particolare agli aspetti paesaggistici e alla sostenibilità ambientale.

Fra.Na.