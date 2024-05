“Siete presente“. Il progetto per finanziare i giovani volontari Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” ha assegnato oltre 77 mila euro a 16 progetti del Terzo Settore in Toscana, promuovendo il coinvolgimento dei giovani e la loro capacità di innovazione. Tra i progetti vincitori, spiccano iniziative come “Radio Sankara Young racconta” e “Generazione Z e Volontariato”.