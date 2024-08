Sicurezza: in arrivo tre nuove telecamere

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale per potenziare sul territorio i sistemi di video sorveglianza, dinamica e di contesto, per la sicurezza dei cittadini. Nei giorni scorsi, sono stati ottenuti dal Ministero dell’Interno i fondi per l’installazione di tre nuovi varchi con telecamere che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti e al nuovo impianto, finanziato dalla Regione, che verrà realizzato lungo la via Sarzanese a Piano di Mommio.

Su oltre 1.500 progetti presentati a livello nazionale il comune di Massarosa è rientrato tra i 243 comuni che avranno accesso al finanziamento, su un fondo complessivo di 19 milioni di euro. Il progetto presentato, per un importo di circa 60mila euro, prevede che gli impianti di videosorveglianza vengano installati in via delle Sezioni a Piano di Conca, in via Canipaletti sul monte Pitoro e in via Sarzanese a Quiesa.

"Siamo riusciti a cogliere anche questa opportunità – spiega il vicesindaco e assessore alla pianificazione strategica e alla ricerca di fondi Damasco Rosi – grazie alla comandante della Polizia Municipale Francesca Papasogli, al project manager Fabio Campani che ha curato la progettazione e agli uffici comunali che hanno lavorato per predisporre gli atti necessari per partecipare al bando. Questo finanziamento ci permetterà così di realizzare un altro passo decisivo in chiave di sicurezza stradale e di contrasto alla criminalità sul nostro territorio che spesso va a colpire persone deboli ed indifese. La sinergia su questo tema tra comune e forze dell’ordine è fondamentale per poter agire in fase di prevenzione e di repressione di aventi delittuosi".

La speranza è che questa nuova dotazione, piazzata in tre punti strategici del vasto territorio massarosese, possa rispondere alla domanda di sicurezza che periodicamente emerge dalla cittadinanza. "Abbiano individuato l’installazione di sistemi di videosorveglianza come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa – sottolinea la sindaca Simona Barsotti – oltre ad un costante contatto con la Prefettura per coordinare al meglio e monitorare la sicurezza in tutte le nostre frazioni – conclude la sindaca – con progetti e sinergie strutturate nel tempo".

d.m.