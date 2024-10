Sicurezza idrogeologica. Via libera agli interventi sulla via per Montigiano

La frazione di Montigiano, una delle più colpite dal maxi rogo di ormai due anni fa, sarà oggetto di un intervento complessivo indirizzato a mitigare il rischio idrogeologico che interessa la strada d’accesso al borgo. L’operazione è stata pensata dal Comune con l’obiettivo di progettere l’incolumità delle persone di salvaguardare la viabilità che, a causa dei postumi del rogo, è ancora vulnerabile a fenomeni di potenziale dissesto idrogeologico.

La Conferenza di servizi ha dato il nulla osta agli interventi. Nello specifico, si cercherà di lavorare al contenimento dell’erosione del suolo e alla corretta regimazione delle acque superficiali mediante sistemazioni idraulico-forestali eseguite grazie a tecniche di ingegneria naturalistica e a interventi di rimboschimento. A questo scopo, è prevista la realizzazione di opere a gravità contenitive delle terre che permettano di ricreare artificialmente piccoli gradoni o lunettature disposte sul versante tramite palizzate, e realizzando palificate doppie laddove gli spessori di suolo e detrito siano maggiori. Infine, saranno poste in opera reti in geocomposito e paramassi a rivestimento dei tratti di scarpata ritenuti critici, laddove sonoa adiacenti alla viabilità pubblica.

Il progetto si articola in un ampio spettro di interventi: adeguamento di piste temporanee di accesso; abbattimento di piante pericolanti o morte in piedi e rimozione di quelle cadute; esbosco di materiale legnoso a terra; realizzazione di palificate doppie in legname; costruzione di palizzate in versante e profilature manuali, opere di drenaggio delle acque di ruscellamento e canalette forestali; posa in opera di reti antierosive; piantumazioni e decespugliamenti annuali.