Sicurezza del territorio. Una ’Comunità del bosco’ nelle aree colpite dal rogo

È stato approvato il protocollo di intesa per la creazione della Comunità del bosco nei territori di Massarosa e Camaiore, in sinergia con la Regione e l’Unione dei comuni della Versilia. L’obiettivo dell’iniziativa è promiovere la partecipazione di tutti i soggetti, identificando interventi comuni e trasversali sui territori che condividono la tragica esperienza dell’incendio dell’estate 2022. La ’Comunità del Bosco’ permetterà di avviare un percorso di valorizzazione e recupero dell’area percorsa dall’incendio e forestale, promuovendo forme di gestione attiva dei soprassuoli, favorendo ad esempio l’incontro tra le proprietà private che insistono sul territorio e le ditte boschive interessate all’utilizzo dei soprassuoli. In quest’ottica, sarà importante anche lavorare a forme di aggregazione tra le proprietà forestali di piccole dimensioni al fine di creare unità gestionali che consentano una migliore pianificazione dei soprassuoli forestali e dell’intero territorio. Altro passaggio fondamentale sarà coinvolgere la cittadinanza e tutti gli attori che vivono sul territorio in un modello di gestione fortemente incardinato sullo sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione delle funzioni economiche, ecologiche e sociali che il bosco è chiamato ad assolvere.

"A partire da settembre 2022 sono stati effettuati gli interventi di ripristino e salvaguardia sui territori colpiti dall’incendio – spiega l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio – con l’obiettivo di evitare danni dovuti a fenomeni di dissesto idrogeologico. Questo protocollo ci permetterà di andare verso un percorso sempre più condiviso a tutti i livelli sia istituzionali che di privati e cittadini".

