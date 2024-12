Si rinnova il circolo Caprili di RC. Alessandro Lischi è il segretario

È Alessandro Lischi il nuovo segretario del circolo Caprili di Rifondazione Comunista. Cresciuto al Marco Polo, ha 24 anni, è laureato in Scienze Sociali ed è da sempre impegnato nella vita politica versiliese. Raccoglie il testimone da Bruno Belluomini, "E nel solco del lavoro svolto fino ad oggi – spiega il neo segretario – continueremo a lavorare agli obiettivi fondamentali: il radicamento ancora più marcato del nostro partito in città, il rapporto con i cittadini, le famiglie e le imprese, cercando di fare inchiesta sui bisogni primari dei cittadini di Viareggio e Torre del Lago". Tra i primi impegni "La costituzione di vari gruppi di lavoro – prosegue Lischi – con un respiro economico che guardi alle attività produttive del nostro territorio che oggi soffrono un momento di crisi". Nel Consiglio, votato all’unanimità, sono stati eletti il segretario uscente Bruno Belluomini, 78 anni, architetto; Aurora Ferrara, 22 anni, studentessa di Scienze per la Pace; Dalia Palmerini, 26 anni, sindacalista Nidl Cgil; Egisto Sani, 73 anni, pensionato; e Samuele Soddu, 24 anni, giornalista.