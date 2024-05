Si alza il sipario su “Parole ad Arte“. Domani l’anteprima con Poretti. Poi tre giorni di incontri in piazza

Quindici protagonisti del mondo della musica, del cinema, della letteratura e non solo. Con la speranza di bissare il successo della prima edizione. È il biglietto da visita di “Parole ad Arte“, festival della letteratura e delle arti visive promosso dal Comune col sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e la direzione artistica di Luca Beatrice, neo presidente della Quadriennale d’arte di Roma. Due i momenti (tutti ad ingresso libero) in cui è stato suddiviso il programma, con l’anteprima domani sera alle 21 al Sant’Agostino alla presenza dell’attore e scrittore Giacomo Poretti, noto al pubblico come componente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo: sarà intervistato da Beatrice e Vincenzo Trione.

Il festival entrerà poi nel vivo nel weekend in piazza Duomo. Venerdì, alle 18, protagonisti saranno Dario Fabbri, tra i maggiori analisti italiani di geopolitica, alle 19,30 l’omaggio a Fernando Botero e Igor Mitoraj con Paola Gribaudo, editore e presidente dell’Accademia Albertina di belle arti di Torino, ed Eike Schmidt, direttore del museo di Capodimonte), e alle 21,30 Angelo Crespi, direttore della Pinacoteca di Brera, la scrittrice Elena Loewenthal, direttrice del Circolo dei lettori di Torino, e Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale di Roma. Sabato alle 18 Fulvio Abbate, intellettuale fuori dagli schemi, alle 19.30 il critico d’arte Francesco Bonami e lo scrittore Edoardo Nesi e alle 21.30 confronto sulla “Cancel culture” con lo scrittore Giuseppe Culicchia, il giornalista Luigi Mascheroni e la scrittrice Costanza Rizzacasa d’Orsogna. Infine domenica: alle 18 Costantino d’Orazio, storico dell’arte e direttore delle Gallerie Nazionali dell’Umbria, e alle 19,30 Giovanni Lindo Ferretti, cantante del gruppo punk rock italiano CCCP-Fedeli alla Linea, e Alessandro Giuli, presidente del Maxxi di Roma. Info www.paroleadarte.com