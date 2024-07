Show di David Bryan. Il fuoriprogramma al bagno Vittoria

Il fuoriprogramma è stato incredibile. Con David Bryan che ha spontaneamente regalato uno show delle proprie abilità artistiche. Una sorpresa eccezionale ha caratterizzato la cena dal titolo Rock and roll extravaganza organizzata al bagno Vittoria con l’idea di presentare interpreti dal differente talento artistico come Irene Fornaciari, LorenzoTornabuoni, Ania J, Alberto Ballardini e Federico Biagetti. L’intrattenimenoto ha poi toccato l’apice quando il biondo David Bryan, tastierista del gruppo Bon Jovi, di cui è cofondatore, si è conquistato la scena, concedendosi generosamente ai commensali. E così al bagno Vittoria si è respirata un’atmosfera davvero internazionale grazie alla manager dello stabilimento, Carla Beccari di Luxury services, che ha voluto lanciare una sfida che promette di diventare format: riunire al Vittoria arte, danza, musica e cultura in un ambiente raffinato e riservato trasformando le serate in spiaggia in un punto d’incontro per una élite culturale e sofisticata.