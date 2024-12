Sgombero di abusivi. Tende in via Rotta

Nuovi accampamenti abusivi in via Rotta. Il Comune ha infatti inoltrato segnalazione alla prefettura e ha emesso ordinanza di sgombero per due tende presenti, con tanto di allestimenti esterni per bivaccare: la polizia municipale sarà quindi chiamata a far ripulire l’area da sempre punto di accumulo di rifiuti e accampamenti. Negli ultimi anni sono state numerose le ordinanze sindacali per far eseguire diversi sgomberi di insediamenti abusivi sotto il ponte della SP 68 sul fiume Versilia, con accesso da via Rotta (sponda destra). La motivazione di tali ordinanze, oltre che di natura igienico sanitaria e di grave degrado, risiede nel rischio idraulico per i presenti, in caso di piena del fiume. "La sussistenza di tale pericolo – recita la recente ordinanza firmata dal sindaco Lorenzo Alessandrini – era stata da tempo rilevata sia dal competente ufficio della provincia di Lucca sia dal genio Civile e pertanto l’amministrazione comunale di concerto con la Prefettura, aveva opportunamente dato luogo agli sgomberi. Visto che negli ultimi tempi alcune persone, in particolare di etnia rom, si sono nuovamente insediate nell’area realizzando un accampamento di fortuna con l’installazione di due tende, tavoli ed altri materiali, è pertanto venuta a determinarsi una nuova situazione di grave degrado, dovuta anche all’assoluta mancanza di servizi igienici e determinando una notevole quantità di rifiuti abbandonati in modo incontrollato nella zona circostante. Tutti i materiali rinvenuti nell’area saranno ritenuti rifiuti e conseguentemente rimossi e smaltiti".

Francesca Navari