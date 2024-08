Sfila la borsa dal cestino della bici: incastrato dalle telecamere

La polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano di 48 anni per furto di una borsa sfilata da una bici in corsa. L’episodio risale allo scorso maggio quando una turista fiorentina di 48 anni che transitava in bicicletta si era vista sottrarre la borsa che portava nel cestello (e che non era assicurata al manubrio) mentre percorreva di sera intorno alle 21 la centralissima via Vittorio Veneto. Subito sono partite le indagini degli investigatori del commissariato di Forte dei Marmi che hanno ricostruito l’accaduto seguendo il preciso identikit fornito dalla donna e dalle testimonianze e – anche questa volta – fondamentale è stato il sistema di videosorveglianza che ha ’fotografato’ l’episodio. I poliziotti quindi sono riusciti ad individuare il presunto autore, un italiano residente a Arezzo pluripregiudicato per furti. Oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, nei suoi confronti il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio dalla Versilia per tre anni.