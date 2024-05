Sfalcio verde e lavori alle fogne. La viabilità sarà rivoluzionata

Viabilità rivoluzionata a causa di due cantieri che hanno reso necessaria una proroga dei divieti emessi dalla polizia municipale. Il primo è in calendario il 15 maggio, dalle 8 alle 13, e riguarderà lavori di sfalcio del verde lungo l’intera perimetrazione di piazza Moore, ossia via Rossetti e Bandini, via San Camillo e via De Medici, zona in cui sarà pertanto in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. In caso di utilizzo di decespugliatori meccanici, nella zona oggetto dei lavori di sfalcio della vegetazione, la ditta dovrà segnalare il pericolo derivante dalla proiezione di sassi e altro materiale depositato sulla strada. Da ieri invece, e fino al 31 maggio, nel tratto di via Civitali compreso tra via Gorizia e via San Camillo, è interdetta la circolazione stradale (divieto di sosta e di transito) per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione di infrastrutture elettriche oltre all’ampliamento della rete di smistamento delle acque meteoriche.