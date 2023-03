Segnaletica sull’Aurelia Consegnato l’esposto

L’esposto dei residenti di Montiscendi contro la striscia continua tracciata da Anas sull’Aurelia, come promesso, è arrivato in prefettura a Lucca. Una delegazione è stata ricevuta dal vice prefetto nonché capo gabinetto Stefania Trimarchi, alla quale è stato illustrato il disagio che da alcuni mesi rende più difficoltoso entrare nelle proprie abitazioni per coloro che vivono a mare della statale. A causa infatti della striscia continua che Anas ha tracciato dopo aver scoperto alcuni accessi carrabili non autorizzati, alcuni residenti sono costretti ad allungare il percorso di un paio di chilometri. Di fronte alle oltre 150 firme raccolte dagli abitanti di Montiscendi, il vice prefetto Trimarchi, dopo averli ascoltati, ha deciso di prendersi un paio di giorni in modo da mettersi in contatto con Anas e chiedere al gestore informazioni, documentazioni e quant’altro sia legato alla vicenda della striscia della discordia.

d.m.