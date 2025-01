Sea Front, fino a domani avvincente invasione di centinaia di runner

Il paese fino a domani sarà centro di un’allegra onda di maratoneti. Da venerdì infatti si svolge la quarta edizione della Forte Sea Front, primo dei tanti eventi allestiti dal Club Super Marathon Italia: ben 4 maratone nell’arco di 4 giorni, con il robusto contorno di prove sui 17 e sugli 8,5 chilometri. Ogni giornata ha registrato oltre 100 iscritti (le adesioni sono possibili anche sul momento): oggi terza delle quattro maratone previste, con un presumibile ulteriore aumento dei partecipanti. La partenza sarà sempre dalla spiaggia Le Dune alle 9 per tutte le distanze. Oltre agli italiani sono presenti atleti da ben 8 nazioni tra cui Usa, Russia, Bielorussia, Finlandia, Inghilterra e un nutritissimo numero di francesi.

E non mancano le curiosità: a correre sugli 8,5 chilometri è stato Angelo Squadrone, nato il 21 febbraio 1929 e campione del mondo categoria M95 dopo aver vinto sui 10 chilometri lo scorso anno a Gotheborg in Svezia. Per quanto riguarda i risultati di ieri è stata una coppia a svettare alla Forte Sea Front. Alla seconda giornata di gare la notizia non è tanto il bis di successi di Matteo Sansoni, il portacolori dell’Us Nave che ha già messo una seria ipoteca sulla conquista della classifica a tappe, quanto il fatto che sia arrivato al traguardo in compagnia di una donna, la compagna di colori Francesca Biagini, condividendo con lei il tempo finale, 3h35’34”. I giudici hanno assegnato alla Biagini la vittoria assoluta, gesto che fa risaltare ancor di più il dominio dei due corridori del team fiorentino. Sansoni ha chiuso con un vantaggio di 2’01” su Pasi Thomas Helin, corridore finlandese, uno dei tanti stranieri che sono approdati a Forte dei Marmi per mettersi alla prova nell’originale manifestazione del Club Super Marathon Italia. Terza posizione per Gianni Rigacci a 6’56”. Sugli 8 km, il giro unico del circuito di gara coperto più volte per le altre distanze, vittoria di Tiziano Ferrari (Pro Avis Castelnuovo Magra).