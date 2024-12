Scuola, sport e inclusione. Il futuro visto dagli alunni

Oltre 100 studenti si sono ritrovati a Palazzo Ducale, a Lucca, per partecipare all’evento conclusivo del progetto #moving4future – che ha visto la Provincia di Lucca come capofila – inserito nel programma nazionale Game Upi lanciato dall’Unione delle Province d’Italia.

A rotazione ragazze e ragazzi sono stati coinvolti in diverse iniziative, tra conferenze, eventi di orienteering, quiz incentrati sulla storia del palazzo e sulla Provincia, visione di documentari e video realizzati dagli alunni delle scuole del territorio che hanno aderito al progetto. A fare gli onori di casa il consigliere Federico Gilardetti, a cui sono seguiti gli interventi del professor Claudio Oliva, dell’Ufficio scolastico territoriale, del professor Mauro Macchia dell’Università di Pisa e di Nicola Lucchesi amministratore di Lucca Crea, della professoressa Sandra Lischi. Le iniziative messe in campo, grazie alla collaborazione di diversi partner, si sono incentrate sulla promozione dell’alleanza educativa tra sport, disabilità e comunità; focalizzandosi sull’attività sportiva e sulla sua promozione come mezzo per incrementare il benessere fisico e psicologico tra i giovani.

La giornata si è chiusa con le premiazioni dei cortometraggi dell’Isi di Barga e dell’Isi Marconi di Viareggio da parte del direttore di Lucca Film Festival Nicola Borelli e dei vincitori delle gare di orienteering e gaming da parte di Lucca Crea, Cai Lucca e dell’atleta Samuele Ceccarelli. Premiati il “gruppo Alfa“ dell’Isi di Barga e il “gruppo Foxtrot“ dell’ Isi Marconi di Viareggio con Megan Prendi, Sarah Simoncini, Roberto Luigi Alfonso, Tota Emir, Edwar Cristea, Dibra Eran. Premiato anche il “gruppo Lima“ dell’Isi Marconi, Andrea Morigoni, Giada Del Pizzo, Davide Goncalves, Gilda Seeger, Arlind Dibra.