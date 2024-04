“Scelta di campo“. A caccia di idee. I giovani per il territorio

È aperta fino al 17 maggio la “call for ideas“, prima fase del percorso “Scelta di campo“ ideato dalla Fondazione Crl per realizzare progetti a favore del territorio a partire dalle idee dei giovani. Una proposta culturale, un servizio prezioso per una comunità, un edificio ridestinato a luogo di aggregazione sono esempi di ciò che la Fondazione si aspetta dai ragazzi. La raccolta di proposte da parte di gruppi di almeno tre persone che vivono nella provincia di Lucca o da organizzazioni giovanili, passerà poi al “secondo passo“, la selezione delle idee, realizzata in base a criteri di fattibilità, di aggregazione giovanile, di riqualificazione e valorizzazione. Le idee selezionate diventeranno l’oggetto di un bando specifico finalizzato a far adottare il progetto da una o più associazioni che lo realizzeranno. Criteri e modalità di partecipazione sono consultabili sul sito www.fondazionecarilucca.it.