San Silvestro al Pontile. Dj, concerto e brindisi. Un’anteprima coi bambini

San Silvestro al Pontile di Lido di Camaiore. Sarà una festa lunga, dedicata nel pomeriggio ai bambini, e poi avanti anche dopo mezzanotte. Dalle 15 alle 18 del 31 i medici clown intratterranno i più piccoli, con musica, giochi e animazione. Cisarà anche un momento d’attenzione all’ambiente con una raccolta di plastica sulla spiaggia (insieme a Ersu) e premi di Piccoli Passi e Giocheria ai piccoli partecipanti. Claudio Sottili farà domande sulla raccolta differenziata.

Dalle 18 Dj Set di Radio Bruno. Alle 22 la band Be Kind Rewind cin musica anni ’80 e ospiti presentati da Sottili. Poi l’attesa della mezzanotte anche con esponenti dell’amministrazione comunale, Dopo la mezzanotte si continuerà a ballare con musica dal vivo ed intrattenimento, e dirette nazionali con la radio e altre piazze in festa. Per il presidente di Promozione turistica, Carlo Alberto Carrai, "offrire un momento di leggerezza in presenza coinvolgendo l’ambiente e i più piccoli il pomeriggio per poi ballare con il sottofondo della musica degli anni ’80 dopo tre anni di pandemia e due guerre in corso è il modo più sobrio di trascorrere in piazza l’arrivo del nuovo anno".

Intanto al Lido proseguono gli appuntamenti natalizi, anche questi promossi dal Consorzio con le associazioni commercianti, balneari e albergatori, e l’amministrazione comunale. Oggi dalle 15 alle 18 esposizione di moto Harley Davidson sul Lungomare Europa e dalle 16 alle 19 musica dal vivo con gruppo Vintage 80 sul palco di Piazza Matteotti. Domani dalle 15 invece spazio al Santa Claus Party... in tour, la nuova animazione itinerante di Viva Eventi che porterà sul lungomare animazione, laboratori, spettacoli ed ovviamente Babbo Natale.

Tante le figure presenti sul palco e sotto l’albero e la stella luminosa: la dolcissima Elsa di Frozen e il dispettoso Grinch, folletti e aiutanti di Babbo Natale che accoglieranno gratuitamente tutti i bambini con giochi, truccabimbi, laboratori, foto ricordo e tanti doni. Sul palco si alterneranno gioiosi e deliziosi flash mob a tema con divertenti spettacoli e scenette grazie alla partecipazione della scuola di danza Artemente di Giulia Franzese, i ragazzi della Bottega del Teatro di Viareggio e la Rotellistica Camaiore. L’evento è interamente gratuito. Gli eventi proseguiranno anche nei due weekend successivi fino all’arrivo del Natale.

r.v.