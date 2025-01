Salesiani, Pd contro il sindaco: "Reazione sproporzionata"

"La levata di scudi di Giovannetti è sproporzionata: collabori con la Soprintendenza". Parola del Pd dopo che il sindaco ha accusato la Soprintendenza di mancato coinvolgimento in vista del sopralluogo agli ex Salesiani per valutarne l’interesse culturale. Era stato il Pd, con una mozione, a sollecitare l’intervento alla luce della possibile trasformazione dei Salesiani (con annessa chiesa) in una struttura alberghiera.

"Appare evidente il fastidio della giunta sul caso Salesiani – scrivono Unità comunale e gruppo consiliare – ma non comprendiamo tutta questa animosità. La Soprintendenza esercita il ruolo affidatole dalla legge e i nostri consiglieri hanno esercitato il proprio, ossia controllare l’azione amministrativa: è la fisiologicità della democrazia. L’amministrazione comunale si muova piuttosto in un’ottica di leale collaborazione con gli altri enti. Da parte nostra – conclude il Pd – continueremo a controllare l’azione amministrativa come ci hanno chiesto i cittadini, anche se ci rendiamo conto ancora una volta che questa azione non è gradita a chi governa Pietrasanta. Uno stimolo in più per proseguire in questa strada".