Sacro e profano. In mostra il mondo di nonno e nipote

Tra le stesse pareti, quelle della Galleria Europa a Lido di Camaiore, convivono “Sacro e profano“. E le suggestioni opposte di due artisti molto diversi tra loro, per il modo di esprimersi, ma anche uniti da un legame profondo: sono nonno e nipote.

Un connubio unico quello proposto nella mostra “Sacro e Profano“ – che sarà inaugurata oggi, alle 17 – dove il nonno, Sergio Galli, presenta delle opere intagliate nel legno e degli oli su tela a tema “sacro”, mentre la nipote, Martina Del Buono, presenta delle opere astratte che tendono a far riflettere gli spettatori sul tema del “profano”.

"In questa mostra – spiega il curatore, Giacomo Mozzi – possiamo ritrovare l’antitesi tra sacro e profano, ma, attraverso le opere e l’unione che ci può essere tra i due artisti, nonno e nipote, riescono ad esprimere questi due concetti tanto lontani, in un’armonia di simboli, colori e figure. Ci vogliono anche ricordare che all’interno di noi c’è sia un lato sacro che un lato profano, sta a noi decidere quale far emergere ogni giorno quando decidiamo di affrontare la più grande sfida che ci viene posta di fronte: vivere".

Per la saggista e scrittrice Marilena Cheli Tomei "Parole in opposizione come sacro e profano in questa mostra si fondono in uno slancio di affetto tra due persone. Più che sacro e profano – allora – parlerei di tradizione e innovazione e di un unico pensiero, sia pure espresso in differenti forme perché in entrambi i casi c’è una ricerca dell’assoluto visto però con occhi diversi".

La mostra sarà visitabile alla Galleria fino al 27 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.