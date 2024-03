Sabato e domenica apre Sportcity. Il benessere e la qualità della vita. Nasce la "Carta di Pietrasanta"

Nascerà la Carta di Pietrasanta e diventerà una pietra miliare per lo sviluppo dello sport e della cultura sportiva che sarà sottoscritta durante Sportcity Meeting, una sorta di Stati generali del benessere della qualità della vita che saranno ospitati sabato e domenica a Pietrasanta. E saranno inaugurati nientemente che dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi sabato mattina alle 10 in Sant’Agostino. La ‘Carta di Pietrasanta’ sarà sottoscritta dai numerosi amministratori pubblici (circa 150) attesi all’evento che sarà condotto dal direttore di Rai Sport Jacopo Volpi.

L’iniziativa è stata illustrata nel dettaglio ieri mattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sede Anci di Roma e alla quale hanno partecipato fra gli altri il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente Claudio Barbaro e l’ex campionessa del nuoto azzurro Novella Calligaris. "Tutti insieme porteremo un contributo per arricchire le progettualità e accelerare un processo di rivoluzione culturale già in atto nel nostro Paese, quello di considerare lo sport come leva fondamentale per incrementare la salute, il benessere sociale e diffondere una nuova cultura di educazione ambientale".

Andrea Cosci, assessore allo sport del comune Pietrasanta: "Ospitare gli “stati generali del benessere” è, per noi, motivo di soddisfazione ma anche una preziosa occasione di riflessione, per accrescere nel confronto con esperienze differenti le nostre conoscenze e arrivare, così, a sostenere con efficacia sempre maggiore la cultura dello star bene".

Per l’intera giornata di sabato si alterneranno sul palco rappresentanti di federazioni ed enti di promozione sportiva, amministratori da diverse regioni italiane, esperti di diritto dello sport, massimi esponenti delle forze dell’ordine, giornalisti di radio, tv e carta stampata, dirigenti di grandi aziende di settore fino ai referenti per l’Osservatorio permanente sullo sport attivato dalla Fondazione Sportcity. Durante la giornata sarà presentato “A spasso per Pietrasanta”, rivisitazione di un itinerario turistico con due itinerari, uno in centro storico e uno sulla Marina. Domenica sempre dalle 10 spazio a diversi workshop in programma per l’innovativo format “Il Bar dello Sport”.