Ruspe sotto il loggiato. E il "Vicolo Belluomini" sarà la galleria del gusto

Il braccio meccanico della ruspa sfonda le pareti e, ad ogni colpo assestato, la luce filtra nella vecchia galleria. Illuminando quel “carruggio“ stretto, che per decenni è stato utilizzato dai commercianti dello storico loggiato del Belluomini come pertinenza di servizio e dunque mai vissuto, davvero, dai viareggini (se non per i bisogni fisiologici, visto che lì erano presenti i servizi igienici pubblici).

E richiamati dai rumori dei lavori in corso, che rimbombando fra le mura del viottolo cominciano a riempire l’aria di piazza Cavour, sono stati in tanti (quasi tutti) quelli che in questi giorni, a passeggio, si sono avvicinati e, proprio come noi, hanno buttato l’occhio nel buco di una fessura del grande cantiere che circonda la loggia secolare intorno a cui è cresciuto il mercato della città. Per capire che direzione stanno prendendo gli attesi lavori di restauro.

Nella polvere che si alza dai calcinacci è ancora troppo difficile immaginare quello che i rendering del progetto di recupero e di valorizzazione delle logge promettono, ovvero trasformare quel vicolo buio (senza un nome) in una “Galleria dei sapori“. Com’è già stata ribattezzata.

Con i banconi dei dodici ristori, previsti dal piano, affacciati sui tavoli promiscui da condividere tra amici o perfetti sconosciuti. Una piccola “Covent Market“, è la suggestione metropolitana, forse un po’ ardita, che si materializza guardando a marzo 2026. Quando– stando al crono programma della Mercato Srl (che a fronte di un investimento da circa 10milioni di euro ha ottenuto in concessione l’aria di Piazza Cavour per 43 anni ) – i lavori di riqualificazione del Piazzone saranno completati.

Nel frattempo, sul fronte di via Zanardelli, la ditta incaricata dell’intervento ha cominciato ad allestire quello che sarà il cantiere definito. Mentre per vedere iniziare l’opera sui loggiati minori (quello delle scarpe e del frutta e verdura), occorrerà attendere "Ancora una decina di giorni" dice uno dei commercianti che si prepara a lasciare il vecchio fondo, per trasferirsi temporaneamente sotto la logia del Belluomini. Dove in queste settimane gli operai hanno lavorato per rendere i fondi, sfitti da anni, accoglienti. "Tempo di completare le volture delle utenze – conferma il presidente della Mercato Srl, Francesco Tognetti – e procederemo con i trasferimenti".