Rubano catenina in Darsena. Un arresto e una denuncia

VIAREGGIO

Alla sua età dovrebbe pensare all’estate, ai tuffi ancora da fare in mare. E pure alle ragazze da conquistare. Come ogni adolescente. Invece lui aveva tutt’altri progetti. E non proprio del tutto leciti. Anzi. Così è finito denunciato alla Procura dei minori di Firenze per spaccio di stupefacenti, e poi affidato ai genitori.

Gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Viareggio lo hanno fermato durante un soprallugo nell’area dell’ex Campo d’Aviazione. Alla vista dell’auto della polizia il ragazzo, un sedicenne, italiano, ha mostrato segni di nervosismo, così gli agenti lo hanno fermato per capire come mai tanta agitazione alla vista delle loro divise. E non c’è voluto molto a capirlo. Il giovane aveva con sé 38 grammi di hashish ed una bilancina elettronica. Da qui il fermo e la decisione di procedere ad una successiva perquisizione anche nell’abitiazione dove il sedicenne vive con i genitori. Nell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto diversi pezzi di cellophane usati per il confezionamento delle dosi. Per questo motivo, al termine della perquisizione, il ragazzo è stato condotto al Commissariato dove sono stati effettutati ulteriori accertamenti al termine dei quali è scattata la denuncia a piede libero alla Procura dei minori di Firenze, appunto, per spaccio di stupefacenti. E quindi affidato ai genitori.

E sempre la Polizia ha, invece, arrestato un cittadino marocchino di 18 anni e denunciato un minorenne per rapina in concorso.

Domenica mattina, poco prima delle 5 alla sala operativa del Commissariato di Viareggio da parte di un giovane viareggino che aveva appena subito una rapina da parte di due soggetti maghrebini che, minacciandolo con un coltello, si erano impossessati di due catenine, portafogli ed occhiali da sole. Il tutto nel parcheggio davanti al locale Maki-Maki in Darsena. Il ragazzo non si è perso d’animo e vedendo i rapinatori allontanarsi a piedi li ha seguiti dando indicazioni alle Volanti della Polizia che si sono precipitate sul posto. I due sono stati intercettati e fermati poco dopo dagli agenti che hanno recuperato parte della refurtiva restituendola alla vittima nonché il coltello usato per la rapina. Per il maggiorenne è scattato l’arresto ed è stato associato al carcere di Lucca mentre il minore è stato indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Firenze.